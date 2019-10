La celebre notte di Halloween si avvicina, ed il circuito UCI Cinemas si appresta a proporre ai propri clienti una Maratona Halloween davvero maestosa.

Grazie alla stretta collaborazione con il marchio Midnight Factory, infatti, il circuito UCI Cinemas propone la sua Maratona Halloween, con ben 10 ore di pellicole ad alto tasso di spavento, e tanti regali per gli appassionati.

I film che saranno proposti il 31 ottobre prossimo - dalle ore 00:30 - nelle 21 multisala aderenti saranno:

ore 0:30 – 31

ore 2:30 – Tales of Halloween

ore 4:30 – It Follows

ore 6:30 – The Green Inferno

ore 8:30 – Zombi

Ma come detto, le sorprese per gli amanti del genere horror non sono di certo terminate con la visione dei 5 film. Ecco pertanto il comunicato ufficiale targato UCI Cinemas.

Maratona Halloween di UCI Cinemas

Milano, 21 ottobre 2019 – Il 31 ottobre a partire dalle 00:30 il terrore arriva in 21 multisale del Circuito UCI Cinemas con la Maratona Halloween, organizzata in collaborazione con Midnight Factory. Gli amanti del brivido che acquisteranno il biglietto per assistere alla proiezione dei cinque film, per un totale di 10 ore, riceveranno in omaggio l’esclusiva bag di Midnight Factory contenente un DVD del catalogo MF e il fantastico poster di Halloween realizzato da Enzo Sciotti. Per ulteriori informazioni e acquistare i biglietti per le proiezioni visitare il sito halloween.ucicinemas.it.

Di seguito il programma della rassegna:

ore 0:30 – 31;

ore 2:30 – Tales of Halloween;

ore 4:30 – It Follows;

ore 6:30 – The Green Inferno;

ore 8:30 - Zombi

A UCI Porta di Roma e UCI LUXE Marcon, l’Associazione N.EX.T porterà nel foyer le versioni in carne e ossa dei personaggi che hanno terrorizzato il pubblico di tutto il mondo: Freddy Krueger, Jason di Venerdì 13, Michael Myers di Halloween, Annabelle, Ash Williams de L'armata Delle Tenebre e molti altri. Inoltre a UCI Luxe Marcon si svolgerà un workshop nel quale una truccatrice della N.EX.T mostrerà come "nasce" uno zombie, truccando un semplice volto per renderlo il più realistico e non morto possibile. Tutti i figuranti saranno disponibili per foto e selfie terrificanti.

Le multisala che proietteranno la Maratona Halloween la notte del 31 ottobre a partire dalle 00:30 sono: UCI Perugia, UCI Palermo, UCI Lissone (MB), UCI Firenze, UCI Torino Lingotto, UCI Molfetta (BA), UCI Showville Bari, UCI Verona, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Marcon, UCI MilanoFiori, UCI Cinepolis Marcianise, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Fiumara (GE), UCI Casoria (NA), UCI Orio, UCI RomaEst, UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Porta di Roma, UCI Bicocca (MI).

Il costo del biglietto è pari a 16 euro per l’intero e 14 euro per il ridotto dedicato esclusivamente ai possessori di SKIN ucicard, la carta fedeltà di UCI Cinemas. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.