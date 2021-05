Trying: il trailer della seconda stagione su Apple TV+

È stato rilasciato il trailer della seconda stagione di Trying, la serie comedy di Apple che uscirà in tutto il mondo venerdì 21 maggio, in esclusiva su Apple TV +.

La serie – composta da 8 episodi- che è stata recentemente rinnovata per una terza stagione, sarà presentata in anteprima con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì.



Nella seconda stagione di Trying, Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) continuano il loro percorso per adottare un bambino. Nonostante siano stati ritenuti idonei dal comitato per le adozioni, scoprono che ottenere l’affidamento di un bambino non è semplice come avevano sperato. Sembra infatti che i bambini vengano affidati sempre ad altre coppie, che vengono preferite a loro. Aiutati dall’eccentrica assistente sociale Penny (Imelda Staunton), sono determinati a fare tutto il possibile e, quando a un evento organizzato per un’adozione, Nikki incontra una bambina di nome Princess, capisce immediatamente che quella è la bambina giusta per loro. Ma il piano di Nikki è pieno di ostacoli che potrebbero rivelarsi insormontabili.



Fanno parte del cast di Trying anche Ophelia Lovibond (Elementary, W1A), Oliver Chris (Motherland, Four Weddings), Sian Brooke (Sherlock, Good Omens), Darren Boyd (Killing Eve, Luther) e Robyn Cara (Life, Ackley Bridge).



Trying è stato creato, scritto e prodotto da Andy Wolton, diretto e prodotto da Jim O’Hanlon (Catastrophe, Marvel’s The Punisher), prodotto da Sam Pinnell, (Motherland, Derry Girls), coprodotto da Tim Mannion; il produttore esecutivo è Josh Cole. La serie è prodotta da BBC Studios.

Di seguito il trailer della seconda stagione di Trying, disponibile dal 21 maggio in esclusiva su Apple TV+: