La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer . L'ultima bozza è passata per le mani di Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins .

Travis Knight si è fatto apprezzare di recente per aver diretto - con ottimi risultati - Bumblebee , primo spin-off del nuovo corso cinematografico legato ai Transformers .

Il The Hollywood Reporter ha confermato che Travis Knight sarà il nuovo regista di Uncharted , il regista sostituirà Dan Trachtenberg , il quale ha lasciato il progetto dopo averlo sviluppato per alcuni mesi.

La Sony è tornata a spingere forte per l'adattamento cinematografico della saga videoludica Uncharted . Ora spunta un nuovo regista.