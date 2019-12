Travis Knight ha lasciato la regia di Uncharted

La travagliata produzione di Uncharted è tornata a perdere "pezzi per la strada": Travis Knight ha lasciato la regia dell'adattamento.

Non si ferma la maledizione legata ai registi di Uncharted e, dopo i forfait di David O. Russell, Shawn Levy e Dan Trachtenberg, anche Travis Knight ha dovuto dire addio alla sua sedia di regia.

Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, il regista ha lasciato la regia del film a causa dei soliti problemi di pianificazione. La fonte specifica che la Sony potrebbe aver scelto di rinviare Uncharted per permettere a Tom Holland di terminare prima i lavori sul set del prossimo Spider-Man movie, ricordiamo in uscita il 16 luglio 2021. Tale rinvio potrebbe aver spinto Knight a lasciare.

Al momento non ci sono ancora conferma riguardo l'ipotetico rinvio del film, pertanto rimane confermata la release del 18 dicembre 2020.

Uncharted

Uncharted non ha un regista. La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. L'ultima bozza è passata per le mani di Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins.

CAST: Tom Holland, Mark Wahlberg.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 18 dicembre 2020.