Il trailer di Zone 414, il thriller sci-fi con Guy Pearce e Matilda Lutz

Saban Film ha da pochissimo rilasciato il trailer e il poster di Zone 414, il thriller fantascientifico con Guy Pearce e Matilda Lutz tra i protagonisti principali.

Zone 414 è ambientato in un futuro in cui Guy Pearce veste i panni di David Carmichael, un investigatore privato incaricato di rintracciare una ragazza scomparsa. In questo compito è affiancato da Jane, un’Intelligenza Artificiale interpretata da Matilda Lutz. Questa la sinossi ufficiale.

Guy Pearce, Matilda Lutz e Travis Fimmel recitano nel thriller fantascientifico ambientato nella Zona 414, una pericolosa e oscura colonia di umanoidi conosciuta come “la città dei robot”. Il creatore della colonia (Fimmel) assume l’investigatore privato David Carmichael (Pearce) per rintracciare sua figlia scomparsa. David fa squadra con Jane (Lutz), un’IA altamente avanzata dotata della stessa tecnologia dei suoi compagni umanoidi, ma con tutte le emozioni, i sentimenti e i sogni di un essere umano. Viaggiano attraverso la città scoprendo indizi e un crimine che mette in discussione le origini e il vero scopo dietro la città degli umani artificiali.

Il film è stato diretto da Andrew Baird su una sceneggiatura scritta da Bryan Edward Hill. Nel cast oltre a Guy Pearce e Matilda Lutz trovano spazio Jonathan Aris, Travis Fimmel, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Olwen Fouéré, Colin Salmon, Antonia Campbell-Hughes, Jorin Cooke e Holly Demaine.

Zone 414 sarà distribuito negli USA in VOD e in alcune sale selezionate a partire dal 3 settembre prossimo. Non si hanno notizie riguardo la sua distribuzione anche nel nostro Paese.