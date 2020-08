Il trailer di Utopia, la serie pandemica di Prime Video

La piattaforma digitale Amazon Prime Video ha diffuso in rete il primo trailer di Utopia, la serie pandemica con Jessica Rothe.

Tratta da l’omonima serie britannica, Utopia racconterà la storia di cinque fan di un fumetto incentrato su una pandemia che scoprono una terribile realtà: i fatti narrati nel fumetto non sono del tutto inventati.

La serie è stata scritta da Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects), mentre il cast è formato da John Cusack, Rainn Wilson (The Office), Desmin Borges (You’re the Worst), Dan Byrd (Cougar Town), Ashleigh LaThrop (The Handmaid’s Tale), Jessica Rothe (Happy Death Day), Javon “Wanna” Walton (Euphoria), Christopher Denham (Manhattan), Cory Michael Smith (Gotham), Sasha Lane (Hellboy) e Farrah Mackenzie.

Il lancio americano è atteso su Prime Video dal 25 settembre, mentre per quello italiano bisognerà attendere il mese di ottobre.

Di seguito trailer e poster.