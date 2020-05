Il trailer di The Old Guard, il film Netflix con Charlize Theron

Come da promessa Netflix ha diffuso oggi il primo trailer di The Old Guard, il cinecomic con Charlize Theron.

Nella tarda mattinata odierna Charlize Theron aveva rilaciato - via social - una piccola anteprima, proprio come antipasto della portata principale. Il film sarà diffuso attraverso il catalogo Netflix a partire dal 10 luglio.

Trovate il trailer in fondo alla nostra pagina.

THE OLD GUARD

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, su una sceneggiatura firmata da Greg Rucka, autore del fumetto da cui è stato adattato.

: Il film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, su una sceneggiatura firmata da Greg Rucka, autore del fumetto da cui è stato adattato. CAST : Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts e KiKi Layne.

: Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts e KiKi Layne. TRAMA : Il fumetto, e quindi il film, seguirà le vicende della protagonista Andromache “Andy” di Scythia e dei suoi compagni, intrappolati da centinaia di anni in una condizione di immortalità. Nel XXI Secolo, periodo in cui l’immortalità è un segreto difficile da mantenere, i protagonisti offriranno i loro servizi a coloro che potranno permetterseli, mostrando cosa accade quando si vive così a lungo da scoprire che esistono destini peggiori della morte

IL TRAILER