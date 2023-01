Il final trailer di Star Trek: Picard 3 è finalmente online

Da pochissime ore Paramount+ ha finalmente diffuso online il final trailer e il poster della terza e ultima stagione di Star Trek: Picard.

nel video, trasmesso in anteprima durante la seguitissima diretta dell’ A.F.C. Championship Game, è nuovamente presente Brent Spiner nei panni Lore, l’Androide che come B-4 e Data è stato costruito dal Dottor Noonien Soong a propria immagine e somiglianza. Vediamo inoltre il buon vecchio Jean-Luc Picard in compagnia di quasi tutti i suoi vecchi amici di The Next Generation affrontare Vadic, il nemico di turno rappresentato in questa ultima stagione da Amanda Plummer, figlia d’arte nata dall’unione tra l’attrice canadese Tammy Grimes e Christopher Plummer. Questa la Sinossi Ufficiale:

“Nella conclusione epica ed emozionante di Star Trek: Picard, un messaggio disperato di una vecchia amica fa scattare l’ammiraglio, leggenda della Flotta Stellare, Jean-Luc Picard nella missione più audace della sua vita, costringendolo a reclutare alleati che coprono generazioni vecchie e nuove. Quest’avventura finale lo mette in collisione con l’eredità del suo passato e con rivelazioni nuove ed esplosive che cambieranno il destino della Federazione per sempre”.

IL TRAILER

IL POSTER

Star Trek: Picard 3

Star Trek: Picard 3 è prodotta da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Sono produttori esecutivi Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin Lo showrunner è Terry Matalas.

Nel cast spazio per Patrick Stewart, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Michelle Hurd, Jeri Ryan, Amanda Plummer e Daniel Davis. Star Trek: Picard 3 sarà trasmessa negli USA su Paramount + a partire dal 16 febbraio prossimo, in Italia verrà distribuita il giorno successivo su Prime Video.