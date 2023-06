Il trailer della seconda stagione di Good Omens, la serie Prime Video

Nel primo pomeriggio Prime Video ha condiviso il trailer ufficiale della seconda stagione di Good Omens, la fortunata serie ispirata alla graphic novel di Neil Gaiman.

Come oramai noto, i nuovi episodi racconteranno storie completamente inedite, e questo perchè la prima stagione ha praticamente raccolto l’intero arco narrativo della suddetta graphic novel. La presentazione della nuova stagione è avvenuta lo scorso ottobre, in occasione del panel Prime Video al New York Comic Con, trovate qui il nostro articolo.

GOOD OMENS

La seconda stagione di Good Omens andrà ad espandere l’universo narrativo creato da Neil Gaiman e Terry Pratchett, portando nuovi elementi al centro dell’attenzione. I due protagonisti, ancora una volta interpretati da David Tennant e Michael Sheen, si ritroveranno ad indagare su un mistero portato alla luce da un messaggero.

Neil Gaiman prosegue nel suo ruolo di executive producer e co-showrunner al fianco dell’executive producer Douglas Mackinnon, che ricopre nuovamente anche il ruolo di regista dei sei episodi. Anche Rob Wilkins di Narrativia, in rappresentanza del Terry Pratchett’s estate, John Finnemore, e Josh Cole, Head of Comedy di BBC Studios Productions, sono executive producer, e Finnemore è anche co-sceneggiatore al fianco di Gaiman. Good Omens è basata sull’amatissimo romanzo best seller internazionale di Terry Pratchett e Gaiman. La nuova stagione è prodotta da Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation e Narrativia.

Tra i nuovi membri del cast Maggie Service sarà la proprietaria di un negozio e vicina di Aziraphale, Nina Sosanya interpreterà la proprietaria di una caffetteria dalla disastrosa vita sentimentale, Miranda Richardson interpreterà un demone che prende il posto di Crowley quando viene “licenziato” dagli inferi, e Quelin Sepulveda apparirà nei panni di un angelo “buono”.

Nel cast della seconda stagione di Good Omens ci sarà spazio inoltre spazio per Paul Adeyefa (Bancroft), Michael McKean (Better Call Saul), Gloria Obianyo (Dune), Miranda Richardson (Stronger), Maggie Service (Quiz), Reece Shearmsith (The League of Gentlemen) e Nina Sosanya (Killing Eve). Ed ancora Liz Carr (Devs), Quelin Sepulveda (Havoc), Shelley Conn (Bridgerton), Jon Hamm, ancora nei panni dell’Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan in quelli di Michele e Gloria Obianyo in quelli di Uriel.

Good Omens 2 arriverà su Prime Video dal 28 luglio.