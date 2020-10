Il primo trailer di Raya e l’ultimo Drago, il nuovo film cartoon Disney

Come da promessa, la Disney oggi ha diffuso il primo trailer di Raya e l’ultimo Drago (Raya and the last Dragon), il nuovo film d’animazione della casa di Topolino.

Il film d’animazione rappresenta la prima esperianze di film realizzato completamente da remoto da parte di casa Disney, e questo perchè prodotto in piena emergenza Covid-19.

Ad oggi la Disney sembra ancora intenzionata a tenere la data di uscita del 21 marzo 2021, ma tutto potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito. Nel frattempo vi invitiamo a tornare su Universal Movies per la versione italiana del trailer.

Raya and the Last Dragon

PRODUZIONE : Scritto da Adele Lim (Crazy & Rich), per la regia di Paul Briggs e Dean Wellins, il film è targato Walt Disney Animation.

: Cassie Steele, Awkwafina. TRAMA : La storia è ambientata a Kumandra, una versione reinventata della Terra divisa in cinque regioni che tutte insieme formano un drago, anche se i draghi sono spariti da tempo lasciando il posto a una forza oscura e maligna. Raya è un’eroina molto forte che deve trovare l’ultimo drago per salvare il regno.

IL TRAILER