Dopo tanta attesa, gli amanti del genere horror possono finalmente lasciarsi ammaliare dal primo violentissimo trailer di Non Aprite Quella Porta, nuovo capitolo della saga con protagonista il leggendario Leatherface.

Il film, diretto da David Blue Garcia e prodotto da Fede Alvarez, si mostra oggi con un trailer che di certo lascia poco o nulla all’immaginazione. L’effetto gore è ai massimi livelli, così come la violenza scaturita in soli due minuti circa di durata. Il lancio ufficiale del nuovo Non Aprite Quella Porta su Netflix è stato fissato per il 18 febbraio. Trovate il trailer in fondo alla pagina.

Il nuovo film vedrà la presenza nel cast di Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Jacob Latimore e Moe Dunford, con la regia affidata al direttore della fotografia David Blue Garcia, subentrato per divergenze creative, e dopo neppure una settimana di riprese, ai fratelli Andy e Ryan Tohill. Questa è la sinossi ufficiale:

“Melody (Sarah Yarkin) e la giovane sorella Lila (Elsie Fisher) raggiungono con gli amici Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson) il paese sperduto di Harlow, nel Texas, per dar vita a una nuova e visionaria iniziativa imprenditoriale. Ma il loro sogno si trasforma in un incubo quando senza volerlo disturbano Faccia di cuoio, il serial killer squilibrato che con la sua eredità di sangue continua a tormentare gli abitanti della zona. Tra questi c’è Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l’unica sopravvissuta al tristemente famoso massacro del 1973 che è determinata a ottenere vendetta.”

Non Aprite Quella Porta (in originale The Texas Chainsaw Massacre) è stato diretto da Tobe Hooper nel 1974. Il film ebbe un enorme successo contribuendo a creare, oltre che un franchise di successo, anche un’icona immortale come Leatherface (da noi Faccia di Cuoio).