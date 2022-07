Disney+ ha presentato quest’oggi il trailer di Mike, la serie in arrivo in piattaforma che porterà sul piccolo schermo la vita senza filtri del grande Mike Tyson.

Composta da otto episodi, la serie evento debutterà su Star all’interno di Disney+ a partire dall’8 settembre con i primi sei episodi in occasione del Disney+ Day. Con il trailer, che trovate qui di seguito, il colosso dell’intrattenimento ha anche diffuso l’esclusivo poster, ma anche il comunicato stampa con tutte le informazioni sulla serie evento.

MIKE – IL TRAILER

Dal creatore/sceneggiatore Steven Rogers insieme al team dietro Tonya e dalla showrunner Karin Gist, executive producer di Our Kind of People, Mike esplora la frenetica e controversa storia di Mike Tyson. La serie evento composta da otto episodi racconta i tumultuosi alti e bassi della carriera pugilistica e della vita personale di Tyson, da atleta amato in tutto il mondo a emarginato e viceversa. Concentrandosi su Mike Tyson, la serie esamina questioni legate alla razza e alla classe in America, la fama e il potere dei media, la misoginia, il divario sociale, la promessa del sogno americano e, infine, il ruolo dell’opinione pubblica nel plasmare la storia di Mike.

Mike è interpretato da Trevante Rhodes e Russell Hornsby, con guest star come Harvey Keitel, Laura Harrier, Li Eubanks, Olunike Adeliyi e B.J. Minor.

Lo sceneggiatore di Tonya Steven Rogers ha creato la serie e sarà executive producer. Karin Gist sarà showrunner ed executive producer con il suo marchio “The Gist of It”, insieme a Claire Brown. La squadra di Tonya è composta dal regista Craig Gillespie, da Bryan Unkeless e Scott Morgan della Clubhouse Pictures e da Tom Ackerley e Margot Robbie della LuckyChap che sarà anche executive producer insieme a Darin Friedman di Entertainment 360. Anche Anthony Hemingway, Anthony Sparks e Samantha Corbin-Miller sono tra gli executive producer, mentre Rhodes è executive producer oltre che protagonista. La produzione è affidata alla 20th Television.