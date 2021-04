Netflix ha finalmente diffuso il primo fantastico trailer di Jupiter’s Legacy, la serie supereroistica tratta dai fumetti di Mark Millar, con un cast capitanato da Josh Duhamel (Transformers).

Accompagnato da una serie sequenze ad alto tasso adrenalinico, il primo trailer di Jupiter’s Legacy dà il benvenuto agli spettatori in un nuovo mondo fatto di supereroi, i cui poteri si tramandano di generazione in generazione, il tutto ambientato nella straordinaria mente creativa di Mark Millar. Trovate il trailer in fondo alla pagina. La serie sarà rilasciata da Netflix a partire dal 7 maggio prossimo.

JUPITER’S LEGACY

PRODUZIONE: La serie è stata tratta dalla graphic novel di Mark Millar. Lo showrunner è Sang Kyu Kim dopo l’addio di Steven DeKnight. CAST: Josh Duhamel nel ruolo di Sheldon Sampson/Utopian, Leslie Bibb che interpreta Grace/Lady Liberty, Elena Kampouris e Andrew Horton saranno invece i figli della coppia Chloe e Brandon. Ben Daniels ha il ruolo di zio Walter/Brain-Wave e Mark Wade è The Flare.

TRAMA: Jupiter’s Legacy è un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l’eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti.

Su Netflix dal 7 maggio 2021.