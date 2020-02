Il primo spassoso trailer italiano di Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo

Come da promessa, Universal Pictures quest'oggi ha diffuso in rete il primo trailer di Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo.

Il cartoon fa da "anello di congiunzione" tra la saga principale "Cattivissimo Me" e lo spin-off legato ai simpaticissimo esserini gialli. Trovate il trailer - in versione italiana - in fondo al nostro articolo.

Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo

Prodotto da Chris Meledandri, fondatore della Illumination, e da Janet Healy e Chris Renaud. La regia è affidata a Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions) assieme a Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (Pets e Pets 2).

TRAMA: Quest’anno, dal più grande franchise animato della storia e fenomeno culturale globale, arriva la storia mai raccontata del sogno di un dodicenne: diventare il più grande supervillain del mondo.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dall'estate 2020. In Italia dal 27 agosto.

Anche i cattivi devono sopravvivere all'adolescenza. #Minions2 #ComeGruDiventaCattivissimo, al cinema dal 27 agosto. pic.twitter.com/bBVUj8dQko — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) February 5, 2020