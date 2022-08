Universal Pictures ha condiviso in rete il trailer italiano di Anche io, il film diretto da Maria Schrader che porta al cinema #metoo, il celebre movimento femminista che ha cambiato per sempre la cultura americana.

Il film racconta la storia delle due reporter del New York Times, Megan Twohey e Jodi Kantor, che hanno dato voce insieme ad una delle storie più importanti di questa generazione, cambiando per sempre la cultura americana. Le due reporterà sono interpretate da Carey Mulligan (candidata all’Oscar per Una Donna Promettente ed An Education) e Zoe Kazan (serie Il Complotto contro l’America, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no).

La sceneggiatura è scritta dal premio Oscar® Rebecca Lenkiewicz (Ida), prodotto dai premi Oscar® Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner (12 anni Schiavo) per Plan B Entertainment, è tratto dal bestseller del New York Times “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement“. I produttori esecutivi sono i candidati all’Oscar® Megan Ellison e Sue Naegle per Annapurna Pictures.

Con il trailer, diffuso attraverso il nostro canale Youtube, anche il poster.