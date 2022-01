Top Gun: Maverick – Tom Cruise e gli altri protagonisti in posa nella nuova foto

USA Today ha da poco diffuso una foto inedita da Top Gun: Maverick, atteso sequel del cult con protagonista Tom Cruise in arrivo il prossimo maggio.

Inserito dalla nostra redazione nella lista dei film più attesi del 2022 (qui l’intero speciale), Top Gun: Maverick si mostra ancora una volta quest’oggi, ma soltanto attraverso un’immagine inedita che vede Tom Cruise ed alcuni protagonisti della pellicola in divisa ed in bella posa. Con un’uscita cinematografica attesa per maggio 2022, è chiaro che i fan non possono che aspettarsi nelle prossime settimane nuovi materiali promozionali, tra cui un nuovo trailer. Nell’attesa trovate la foto in fondo alla pagina.

TOP GUN: MAVERICK

PRODUZIONE: Top Gun: Maverick è diretto da Joseph Kosinski. In cabina di produzione David Ellison (CEO della Skydance) e Jerry Bruckheimer. La sceneggiatura è stata firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer. CAST: Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, Glen Powell, Ed Harris, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Manny Jacinto. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.

TRAMA: Dopo più di trent’anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l’avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice “Rooster”: è il figlio dell’amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.” Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.