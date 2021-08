Tom Hanks accanto ad un robot nella prima foto di Finch, sci-fi di Apple Tv+

Apple TV+ ha diffuso in queste ore la prima foto esclusiva di Finch, sci-fi movie interpretato da Tom Hanks in uscita sulla piattaforma dal 5 novembre.

Noto inizialmente come Bios, e destinato alle sale cinematografiche, Finch ha subito come molti altri le conseguenze dello scoppio della pandemia venendo prima rimandato più volte, e successivamente ceduto ad uno dei tanti servizi digitali più famosi… in questo caso Apple TV+. La Apple Original Films dal canto suo si aspetta da questo film grandi numeri avendo vinto un’asta milionaria per assicurarsi i diritti di distribuzione.

Miguel Sapochnik (Il trono di spade) ha diretto il film, il quale è stato prodotto dalla Amblin Entertainment, il cast vede la presenza di Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Skeet Ulrich e Samira Wiley. Questa di seguito è invece la descrizione della trama:

“La pellicola è incentrata su Finch (Tom Hanks), uno scienziato che è anche l’ultimo uomo rimasto sulla Terra e che, sapendo di star per morire, decide di costruire un robot (utilizzando le sue doti di inventore) per farlo stare vicino al suo cane. I tre intraprenderanno un epico viaggio in tutto il paese, e Finch insegnerà al robot a diventare abbastanza “umano” da prendersi cura del cane, e al cane ad accettarlo come nuovo padrone.”

La prima foto di Finch.

Credit: Apple Tv+ – Finch con Tom Hanks