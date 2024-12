Tom Cruise con Doug Liman per un film horror?

Il poliedrico Tom Cruise sembra avere nel suo futuro un tuffo nel genere horror, e con lui in cabina di regia potrebbe esserci una “vecchia conoscenza“.

A parlare di questa possibilità è stato il regista Doug Liman (con Cruise in Edge of Tomorrow e Barry Seals) in occasione di una breve intervista rilasciata a ShowBiz411. Presente alla proiezione del suo ultimo documentario “Gaucho Gaucho“, infatti, il regista ha rivelato che il suo prossimo film potrebbe essere un film horror, e che con lui potrebbe esserci per l’appunto Tom Cruise.

“Non ne ho mai fatto uno [film horror]. [..] E nemmeno Tom Cruise“.

Liman si è tenuto dall’offrire ulteriori dettagli, ma fonti spingono il misterioso progetto verso un film Warner Bros. intitolato Deeper. Questo film è in fase di produzione da circa 10 anni, ed è basato su uno script di Max Landis, figlio del più celebre maestro dell’horror John Landis. Sarà ovviamente nostra premura aggiornarvi in caso di nuovi aggiornamenti.

I due artisti hanno collaborato, come anticipato, in occasione dell’ottimo sci-fi Edge of Tomorrow e nel crime movie Barry Seals. In programma per i due ci sarebbero, oltre che il film horror sopra citato, anche il tanto mormorato sequel di Edge of Tomorrow, anche un film ambientato realmente nello spazio (qui il nostro ultimo aggiornamento), le cui ultime notizie però risalgono a fine 2022.

