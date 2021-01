TOHORROR 2021: al via il bando di concorso per la prossima edizione

E’ tempo di ripresa, di guardare avanti ed avere fiducia. Lo sanno bene gli organizzatori di TOHORROR Fantastic Film Fest i quali sono pronti a dare il via al concorso relativo all’edizione 2021… rigorosamente live.

Dopo un anno difficile, influenzato negativamente dall’emergenza Covid-19, la storica kermesse torinese apre oggi il bando di iscrizione al concorso 2021, e lo fa con forza e convinzione. In attesa di scoprire tutti i dettagli di questa nuova edizione, vi proponiamo il comunicato ufficiale con le informazioni utili per la partecipazione a TOHORROR 2021.

TOHorror Fantastic Film Fest 2021: call for entries now open!

TOHorror Fantastic Film Fest apre ufficialmente le iscrizioni alla ventunesima edizione che si terrà, rigorosamente live, il prossimo ottobre 2021 a Torino

Torino, 26 gennaio 2021 – Life is hard, art is hard. Tutti d’accordo con Terry Gilliam, regista visionario al centro del documentario “He Dreams of Giants” (ricordate? avrebbe dovuto aprire TOHFFF 2020…). Oggi più che mai la settima arte richiede forza e passione. Così, sebbene la pandemia non molli la presa, TOHorror Fantastic Film Fest guarda con fiducia al futuro e dà ufficialmente il via alla costruzione della 21° edizione del festival, che si terrà (rigorosamente solo live) a ottobre 2021 (date e location TBA) aprendo le iscrizioni sulla piattaforma FilmFreeway.

“Conviviamo da mesi con il fantasma della nostra 20° edizione, bloccata a tre giorni dal via lo scorso 24 ottobre, quando i cinema italiani furono nuovamente costretti alla serrata dalle misure di sicurezza del Governo – dice Massimiliano Supporta, direttore del festival – ma non ci siamo rassegnati. Il programma di TOHFFF 2020, composto da oltre 60 film fra lungometraggi e cortometraggi per la maggior parte in anteprima italiana, è rimasto nel cassetto, in attesa della ripartenza dell’intero comparto cinema. Ancora oggi l’evento è per noi soltanto posticipato, non cancellato, ma intanto, anche se la situazione è ancora ricca di incognite, è tempo di guardare al futuro e partire con l’organizzazione dell’edizione 2021 del TOHorror Fantastic Film Fest aprendo le iscrizioni sulla piattaforma FilmFreeway”.

Il bando cinematografico TOHFFF21 è ufficialmente aperto a lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi (inclusi documentari e film d’animazione), nazionali e internazionali, legati al mondo del fantastico in ogni sua sfumatura, dall’horror alla fantascienza, passando per thriller, surrealismo, sperimentazione, commedia nera… Come sempre grande attenzione nella fase di selezione andrà ai nuovi autori, alle opere indipendenti, originali e audaci in grado di sintonizzarsi con il linguaggio delle immagini e degli argomenti contemporanei senza recludersi dentro categorie stilistiche convenzionali. Il bando è aperto fino al 4 luglio. Tutte le informazioni circa il regolamento sono reperibili alla pagina https://filmfreeway.com/TOHorrorFilmFest

“L’ipotesi di trasferire le proiezioni online non ha mai neanche lontanamente sfiorato il TOHFFF – continua Supporta – anche se comprendiamo bene l’esigenza di molti colleghi del circuito festivaliero nazionale di traslocare momentaneamente i propri eventi online. La nostra posizione critica riguardo alla fruizione digitale non è in polemica con chi opera all’interno di un settore stremato soprattutto dalla marginalità alla quale è stato relegato dal dibattito politico. Vogliamo però, nel nostro piccolo, opporci ad alcune logiche, quelle del direttamente a casa vostra, del comodamente sul tuo divano, che hanno più a che fare con il food delivery che con il cinema. È una scelta personale relativa al tipo di esperienza che vogliamo offrire. Il TOHorror sarà sempre solo in presenza.”

E dopo il successo dell’anno scorso, torna anche il concorso nazionale “I Racconti del Gatto Nero”, articolato nelle due categorie racconti brevi e sceneggiature e dedicato agli aspiranti scrittori che frequentano il mondo del fantastico. Le opere finaliste saranno valutate da una giuria di professionisti del settore e la premiazione avverrà la serata di chiusura del festival. Le iscrizioni sono aperte a opere di genere nell’accezione più ampia e sfumata del termine: horror, fantascienza, fantasy, gotico, macabro, fiabe, surrealismo, weird… Bando alle etichette e all’ordinario: “I Racconti del Gatto Nero” è un concorso all’insegna della libertà creativa. La scadenza per inviare i lavori è il 2 agosto e il costo di iscrizione è 10 €. Quest’anno i premi del Concorso Sceneggiature sono offerti in partnership con Read My Script, piattaforma di consulenza ed editing. Tutte le info e il bando completo sono consultabili sul sito del festival: https://www.tohorrorfilmfest.it/aprono-le-iscrizioni-2021-per-racconti-esceneggiature/