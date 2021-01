Game of Thrones: in arrivo su HBO Max anche una serie animata

L’universo televisivo legato al franchise Game of Thrones continua ad espandersi, ed ora sembra sia arrivato il momento dello sviluppo di una serie animata.

Secondo una fonte del noto The Hollywood Reporter pare che HBO Max sia pronta a dare il via libera per lo sviluppo di una serie animata ambientata nell’universo narrativo adattato dai romanzi di George R.R. Martin. La fonte specifica che il progetto animato di stampo drama dovrebbe essere destinato a un pubblico adulto, portando avanti quindi la stessa atmosfera della serie originale.

Se questo nuovo progetto venisse confermato allora per il franchise Game of Thrones si tratterebbe del terzo show spin-off nelle mani di Warner Bros Television, gli altri ricordiamo sono House of the Dragon (prequel dedicatro alla casa Targaryen) e la futura serie tratta dal romanzo Tales of Dunk and Egg (le origini di Aegon V Targaryen).

HOUSE OF THE DRAGON

PRODUZIONE: La nuova serie tv vedrà come showrunner showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La prima stagione conterà su 10 episodi. CAST: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith.

TRAMA: La serie prequel House of the Dragon sarà tratta dal romanzo Fire & Blood, il libro scritto da George R.R. Martin dedicato alla storia della famiglia Targaryen.

Prossimamente su HBO.