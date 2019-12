Continua a crescere il cast di The Matrix 4, e questa mattina lo fa attraverso l'ingaggio dell'attore Toby Onwumere.

La conferma è arrivata grazie ad un aggiornamento proveniente da Deadline. L'attore si è fatto apprezzare in precedenza per le sue partecipazioni a serie tv quali Sense8 e Empire. Al momento non è dato sapere quale possa essere la natura del suo ruolo.

Matrix 4

Le riprese inizieranno a febbraio 2020, con location Chicago.

Il film sarà diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures.

CAST: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Non definita una data.