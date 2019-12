Il regista Quentin Tarantino è tornato in questi giorni a parlare del tanto vociferato terzo capitolo della sua saga Kill Bill.

L'occasione è arrivata all'indomani delle cinque nominations ai Golden Globes ricevute con C'era una volta a... Hollywood, il suo ultimo film che potrebbe regalare nuove soddisfazioni nella lunga stagione dei premi cinematografici.

Parlando con Andy Cohen (via Badtaste), il regista ha confermato di avere una nuova grande idea da mettere in atto riguardo Kill Bill vol.3, ed ha rivelato di averne già parlato con Uma Thurman.

Giusto ieri sera ho cenato con Uma Thurman. Eravamo in un ristorante giapponese fichissimo. Ho un’idea a proposito di cosa vorrei fare in Kill Bill Vol. 3. Ed è proprio quello il punto, arrivare a conquistare l’idea alla base del film. Cosa è successo alla Sposa da allora? E cosa voglio fare ora?

Non mi interessa trovare un’avventura ridicola. Questo personaggio non se lo merita. La Sposa ha già combattuto a lungo e duramente. Ora ho un’idea che potrebbe essere interessante. Ma comunque, non lavorerei a questo film ancora per un po’. Ci vorrebbero almeno tre anni a partire da ora. Ma è senza dubbio nei miei piani.