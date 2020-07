To The Extreme: arriva il biopic su Vanilla Ice, con Dave Franco protagonista

Dave Franco interpreterà il rapper Vanilla Ice nel biopic intitolato To The Extreme, che è anche il titolo dell’album di maggior successo del rapper. Uscito nel settembre 1990, l'album è stato 16 settimane al top delle classifiche ed è attualmente l'album hip hop più venduto al mondo con 17 milioni di copie vendute.

Il film racconterà della scalata al successo del rapper e della sua repentina discesa a causa di vari problemi personali.

La sceneggiatura sarà a cura di Chris Goodwin e Phillip Van e lo stesso Dave Franco ha dichiarato a proposito del progetto: "Ci stiamo lavorando da un po' di tempo, ma adesso siamo più che mai vicina ad andare in pre-produzione".

L'attore ha anche dichiarato di volere lo stesso tono di The Disaster Artist, per questo nuovo progetto. In The Disaster Artist è stato protagonista insieme a suo fratello James Franco, che raccontava la creazione di The Room di Tommy Wiseau. "La gente si aspettava che ci prendessimo gioco di Tommy Wiseau, ma più lo interpretavamo con sincerità e più divertente sembrava, questo è il tono che voglio anche per questo biopic", ha esplicitamente dichiarato.