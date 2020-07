Bill & Ted Face the Music uscirà al cinema ed in digitale, il nuovo trailer

Orion Pictures ha rilasciato un nuovo trailer di Bill & Ted Face the Music, confermando inoltre la distribuzione sia teatrale che digitale.

La distribuzione del film - in entrambe le versioni - è stata fissata per il 1° settembre prossimo, e non in agosto come in precedente. La scelta di percorrere entrambe le distribuzioni è dovuta all'emergenza Covid-19 che sta rallentando, in alcuni casi, la riapertura delle sale negli Usa.

Bill & Ted Face the Music avrà un panel al Comic-Con@Home, la versione virtuale del San Diego Comic-Con iniziata ieri.

Bill & Ted Face the Music

: La regia del nuovo capitolo è stata affidata a Dean Parisot (Red 2), mentre la sceneggiatura alla coppia formata da Ed Solomon e Chris Matheson, ossia i due scrittori dei precedenti capitoli. CAST : Keanu Reeves, Alex Winter, Samara Weaving, Bridgette Lundy-Paine e William Sadler.

: Anche se una profezia aveva profetizzato che il Rock and Roll di Bill e Ted avrebbe salvato il mondo, i due amici si ritrovano ora ad essere uomini di mezza età assorbiti dalle proprie famiglie. Hanno scritto migliaia di brani, ma nessuna canzone buona, tanto meno la canzone più grande mai composta. Dei visitatori dal futuro però ricorderanno ai nostri eroi che solo una loro canzone può salvare la vita come noi la conosciamo. Con l’aiuto delle loro figlie e con una nuova ispirazione, Bill e Ted affronteranno un viaggio alla ricerca della canzone in grado di stabilire equilibrio nell’universo. DISTRIBUZIONE: Dal 1° settembre 2020 in Digitale e nelle sale Usa.

TRAILER