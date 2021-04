The Tomorrow War: Chris Pratt commenta il lancio su Prime Video

Come oramai noto, nella serata di ieri Amazon Studios ha annunciato di aver acquisito i diritti di distribuzione internazionale di The Tomorrow War, sci-fi diretto da Chris McKay prodotto dalla Paramount Pictures.

Approfittando dell’enorme seguito che produce sui social, l’attore Chris Pratt ha commentato – a modo suo – l’approdo di The Tomorrow War su Amazon Prime Video dal 2 luglio. Il bizzarro commento è stato ripreso dai canali social del colosso digitale, e noi ve lo proponiamo in questo nuovo aggiornamento. Trovate il tweet Prime Video Italia in fondo alla pagina.

THE TOMORROW WAR

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Chris McKay e scritto da Zach Dean, il film è prodotto da Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer e Adam Kolbrenner. Gli executive producer sono Rob Cowan, Chris Pratt, Brian Oliver e Bradley J. Fischer con Samantha Nisenboim nel ruolo di co-producer. Un film di Amazon Studios, Skydance, e Paramount Pictures in collaborazione con New Republic Pictures. CAST: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge e il Premio Oscar J.K. Simmons. USCITA: Su Prime Video dal 2 luglio 2021.

TRAMA: In The Tomorrow War, il mondo rimane sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent’anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L’unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c’è l’insegnate di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre da cui si era allontanato (J.K. Simmons) nella disperata impresa di riscrivere il destino del pianeta.