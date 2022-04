The Northman: la prima clip italiana ed i characters poster

Universal Pictures ha diffuso in rete la prima clip italiana di The Northman, l’epic drama diretto da Robert Eggers in arrivo al cinema dal 21 aprile.

Oltre alla prima clip, che trovate in fondo alla pagina, Universal ha rilasciato anche i characters poster italiani dedicati ai protagonisti del film: Alexander Skarsgård nel ruolo di Amleth; Nicole Kidman nel ruolo della regina Gudrun; Anya Taylor-Joy nel ruolo di Olga; Ethan Hawke nel ruolo del re Horwendil; Willem Dafoe nel ruolo di Heimir il pazzo; Claes Bang nel ruolo di Fjölnir.

THE NORTMAN

Il film è stato diretto e co-sceneggiato da Robert Eggers in compagnia poeta islandese e scrittore Sjón. Lars Knudsen, che ha prodotto l’esordio di Eggers “The Witch“, così come “Hereditary: Le radici del male e Midsommar” di Ari Aster, figurerà come produttore. Il cast di grande impatto mette insieme attori del calibro di Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe, quest’ultimo già con Eggers nel film The Lighthouse. Nelle sale italiane dal 21 aprile.

TRAMA: THE NORTHMAN è la storia di un giovane principe vichingo che è costretto vendicarsi dopo aver assistito all’omicidio di suo padre. Per realizzare il suo destino, il principe deve combattere i clan nemici, sopravvivere ai pericoli mortali della spietata (e inquietantemente bella) terra islandese e affrontare le potenti e misteriose forze della leggenda vichinga.