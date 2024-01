The Ministry of Ungentlemanly Warfare, il trailer del film di Guy Ritchie

Lionsgate ha da poco diffuso in rete il primo trailer di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, il nuovo film diretto da Guy Ritchie.

Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il film è liberamente ispirato al libro “Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops“, firmato dal romanziere Damien Lewis, a sua volta tratto da una vera storia.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare porta al cinema la storia vera di un’organizzazione segreta di combattimento della Seconda Guerra Mondiale del Primo Ministro britannico Winston Churchill e dell’autore di James Bond Ian Fleming. L’anno è il 1939, l’unità speciale voluta da Winston Churchill per tenere testa ai tedeschi, all’epoca in vantaggio in Europa, combatteva al di fuori delle accettate regole d’ingaggio. Nacquero così i primi “black ops”, combattenti segreti la cui esistenza poteva essere negata dal governo. Il gruppo è rimasto molto legato nel corso di una serie di operazioni sparse per tutta la durata della guerra.

Nel cast diretto da Guy Ritchie spazio ler Henry Cavill, Eiza Gonzalez, Alan Ritchson (Reacher), Henry Golding (The Gentlemen), Henrique Zaga (Oltre l’universo), Alex Pettyfer (Magic Mike), Cary Elwes (Operation Fortune: Ruse de Guerre), Hero Fiennes Tiffin (After), Babs Olusanmokun (Star Trek: Strange New Worlds) e Til Schweiger (Bastardi senza gloria).

La sceneggiatura è stata firmata da Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel e dallo stesso Ritchie. Jerry Bruckheimer e Chad Oman producono per Jerry Bruckheimer Films, insieme a John Friedberg per Black Bear International e Ivan Atkinson, socio produttivo di Richie. Scott Lastaiti, Olga Filipuk, Damien Lewis, Tamasy e Johnson sono i produttori esecutivi.

Il film sarà distribuito nelle sale dal 19 aprile 2024.