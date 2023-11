The Marvels è il nuovo appuntamento Film in English di UCI Cinemas

The Marvels è il prossimo film protagonista della rassegna Film in English del circuito UCI Cinemas. Il film sarà proiettato mercoledì 15 novembre, in tutte le multisala del circuito UCI cinemas, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

The Marvels è il nuovo film targato Marvel Studios diretto da Nia DaCosta, prodotto da Kevin Feige e interpretato da Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton, Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson.

In The Marvels, Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato.

Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo come “The Marvels”.

The Marvels verrà proiettato nelle multisala: UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Bicocca (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Curno (BG), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Catania, (CT), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Roma Est (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

Il prezzo della proiezione è pari all'intero applicato nella giornata di mercoledì.

disponibili su www.ucicinemas.it.