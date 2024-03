The First Omen: il nuovo trailer è in arrivo, ecco uno spot

20th Century Studios rilascerà questa sera un nuovo trailer da The First Omen (in Italia Omen: L’origine del Presagio), l’annuncio è arrivato via social.

L’attesa che separa gli appassionati del genere horror è stata però “attutita” dal lancio in rete poco fa di un primo inquietante spot tv che sembra anticipare alcune sequel che saranno presenti all’interno del trailer. In fondo alla pagina troverete l’annuncio avvenuto via social, ma anche il primo spot tv.

Omen: L’origine del Presagio, il film.

Il film, intitolato in originale The First Omen, è diretto da Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer (Il presagio), con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House – La casa oscura) sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline) e Gracie Wheelan sono i produttori esecutivi.

TRAMA: Quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della Chiesa, incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l’incarnazione del male. Omen – L’origine del Presagio è interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman) e Bill Nighy (Living).

Omen: L’origine del Presagio sarà nelle sale italiane a partire dal 4 aprile 2024.

TRAILER STASERA.#Omen – L’Origine del Presagio dal 4 Aprile solo al Cinema. pic.twitter.com/lrOZZZ7wQs — 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) March 11, 2024