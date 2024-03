The Eras Tour di Taylor Swift su Disney+, ecco il trailer

Il film concerto Taylor Swift – The Eras Tour arriverà su Disney+ a partire dal 15 marzo 2024. Da oggi sono disponibili anche i primi contenuti promozionali.

Dopo la straordinaria esperienza cinematografica da record, protagonista al botteghino mondiale con un incasso da oltre 260 milioni di dollari (è il film concerto con il più alto incasso di tutti i tempi), Taylor Swift – The Eras Tour si avvia a mostrarsi al grande pubblico di casa attraverso l’accordo esclusivo con Disney Company. Il film concerto dell’artista 14 volte vincitrice del GRAMMY® sarà disponibile per la prima volta in versione integrale, ed includerà inoltre il brano “cardigan” oltre a quattro canzoni acustiche aggiuntive.

In questo nostro nuovo aggiornamento vi proponiamo il trailer esclusivo, ma anche la nuovissima key art ufficiale. Ricordiamo che il lancio in esclusiva del film concerto sulla piattaforma di Disney+ è fissato per il 15 marzo.