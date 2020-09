The Batman: ripartite le riprese del film con Robert Pattinson

Iniziate le riprese di The Batman, dopo lo stop dovuto alla positività di Robert Pattinson al Covid-19. Le riprese sono ricominciate ai Leavesden Studios nei pressi di Londra e a confermarlo è stato un un portavoce di Warner Bros: “Dopo una pausa a causa delle precauzioni e la quarantena da COVID-19, le riprese sono ora ricominciate per realizzare The Batman nel Regno Unito“.

Nonostante lo stop, si era continuato a lavorare alla costruzione delle scenografie e in attesa di poter ricominciare la realizzazione delle scene. Non è chiaro se Pattinson sia guarito o lavorerà isolato dal resto del gruppo, ma c’è la volontà di finire le riprese in tempo; l’uscita del film nelle sale cinematografiche è prevista per ottobre 2021.

Il film sarà diretto da Matt Reeves. Lo stesso Reeves ne ha curato la sceneggiatura, in collaborazione con Mattson Tomlin. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan.