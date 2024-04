The Acolyte: La Seguace, le copertine di Empire Magazine

La celebre rivista Empire Magazine ha presentato il prossimo numero dedicato alla nuova serie Star Wars “The Acolyte: La Seguace“.

In arrivo nelle edicole dall’11 aprile, il nuovo numero della rivista porterà al centro dell’attenzione la serie live action The Acolyte: La Seguace con due special cover, una delle quali chiaramente dedicata agli abbonati. All’interno della rivista, come sempre, saranno incluse interviste esclusive e nuove immagini.

The Acolyte sarà ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto. La serie viene descritta come un mystery che farà luce su quello che accade sotto la superficie di una società apparentemente in una situazione incredibilmente positiva.

NEL CAST Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Lee Jung-Jae, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Charlie Barnett, Manny Jacinto, Rebecca Henderson, Joonas Suotamo e Dean-Charles Chapman. La filmmaker Leslye Headland si occuperà della sceneggiatura, della produzione e avrà l’incarico di showrunner. Tra i registi impegnati spazio per Kogonada e Alex Garcia Lopez. Nel team della produzione ci sono anche Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef.

SINOSSI: In The Acolyte, un’indagine su una scioccante serie di crimini porta un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) a confrontarsi con una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è come sembra…

Su Disney+ dal 5 giugno 2024.

For light and life. Empire’s world-exclusive #TheAcolyte issue is here to take you deeper into the Star Wars galaxy – on newsstands from Thursday 11 April.



Pre-order a copy here: https://t.co/F7clGVnEpH pic.twitter.com/qePfMQ8b32 — Empire Magazine (@empiremagazine) April 4, 2024

