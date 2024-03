Amazon MGM Studios ha avviato la produzione di The Accountant 2, sequel del fortunato thriller del 2016 con protagonista Ben Affleck.

Deadline questa sera ha riferito che il colosso hollywoodiano Amazon ha chiuso un accordo con Warner Bros per accaparrarsi i diritti di The Accountant 2. La fonte rivela che il cast del primo film tornerà in blocco, compreso il regista Gavin O’Connor e lo sceneggiatore Bill Dubuque. Del cast sono stati riconfermati Ben Affleck, Jon Bernthal, JK Simmons e Cynthia Addai-Robinson.

Il sequel è stato annunciato in realtà nel 2021, ed in quell’occasione il regista O’Connor aveva dichiarato di aver intenzione di realizzare una trilogia. Le riprese dovrebbero partire quest’anno, con una release presumibilmente fissata per il 2025. Artists Equity, la società di Matt Damon e Ben Affleck, funge da studios di produzione in collaborazione con Amazon MGM Studios. Tra i produttori anche Lynette Howell Taylor di 51 Entertainment e Mark Williams. I produttori esecutivi includono Dani Bernfeld, Kevin Halloran, Michael Joe e Alison Winter di Artists Equity. Inoltre, Scott Lastaiti e Jamie Patricof sono i produttori esecutivi.

The Accountant (qui la recensione) è stato diretto nel 2016 da Gavin O’Connor, con un cast formato da Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, Jean Smart e John Lithgow. La distribuzione è stata curata da Warner Bros con un incasso al Box Office di 155 milioni di dollari.

La trama del film: Affleck interpreta Christian Wolff, uno studioso di matematica che ha più affinità con i numeri che con le persone, e che lavora sotto copertura in un piccolo ufficio di provincia come contabile freelance per alcune delle più pericolose organizzazioni criminali del pianeta. Nonostante abbia alle costole la divisione anti-crimine del Dipartimento del Tesoro, guidata da Ray King (J.K. Simmons), Christian accetta un nuovo cliente: una compagnia di robotica, nella quale una contabile (A. Kendrick) ha scoperto ammanchi per milioni di dollari. Ma non appena Christian inizia a svelare il mistero e ad avvicinarsi quindi alla verità, il numero delle vittime aumenta.