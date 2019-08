Dopo il successo del primo capitolo (47 Metri) nel 2017, Entertainment Studios è pronta a spingere in sala un sequel potenzialmente da brivido, il cui titolo è 47 Meters Down: Uncaged.

Quest'oggi Entertainment Studios ha diffuso il trailer ufficiale di 47 Meters Down: Uncaged, ed ovviamente arriva in rete in piena estate, quando l'estate porta tante persone al mare.

Il film è stato diretto nuovamente da Johannes Roberts, mentre questa volta il cast conterà su John Corbett, Nia Long, Sophie Nelisse, Brianne Tju, Davi Santos, Khylin Rhambo e Brec Bassinger, oltre che le figlie d'arte Corinne Foxx e Sistine Stallone.

Il film si concentrerà su di un gruppo di amiche che, spinte da un fortissimo spirito di avventura, decidono di vivere un'esperienza di immersioni subacque. Ad attenderle una minaccia letale.

La release americana di 47 Meters Down: Uncaged è attesa per il 16 agosto. Il primo capitolo (47 Metri) ha incassato la bellezza di 53 milioni di dollari, nonostante il budget fosse inferiore ai 6 milioni.