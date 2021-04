Tenebre e Ossa è la nuova serie fantasy prodotta e distribuita da Netflix, tratta dagli omonimi libri della saga firmata da Leigh Bardugo. Questa è la recensione.

Tenebre e Ossa (qui il trailer) è stata sceneggiata da Eric Heisserer. Nel cast spazio per Jessie Mei Li nei panni della protagonista Alina Starkov, ma anche Ben Barnes, Zoë Wanamaker, Luke Pasqualino, Freddy Carter, Kit Young, Danielle Galligan, Daisy Head e molti altri.

Alina Starkov, un’orfana cresciuta in un piccolo paese, si arruola nell’esercito dei Ravka, come mappatrice. Il suo esercito è in lotta con i paesi confinanti ed è spaccato in due a causa di una faglia oscura che miete vittime e impedisce il normale passaggio di persone e cose tra le due parti. Alina ha un grande amico Mal che è anch’egli un soldato dell’esercito, ed è proprio per seguire lui che sale su una nave che deve attraversare la faglia ed è proprio per salvare lui che scopre di essere quello che tutti aspettavano per liberarsi della faglia. E ciò la porterà lontano dalla sua terra, lontano dai suoi affetti e la cambierà nel profondo. In parallelo si muove il Clan dei corvi un gruppo di lestofanti il cui destino si rivela essere intrecciato a quello di Alina, ma il loro ruolo sarà dubbio fino alla fine.

Quella che all’apparenza sembra una trama comune e senza particolari tratti originali si rivela, invece, una storia ben strutturata che attira e coinvolge lo spettatore sin da subito. Tenebre e Ossa è immersa a pieno nel genere fantasy ma, a differenza di suoi “simili”, si discosta per la sua ambientazione da considerare quasi inedita. La serie Netflix, infatti, non è contestualizzata nel classico e intramontabile medioevo, con spade e combattimenti a cavallo anzi, qui pistole e fucili si intrecciano alla piccola scienza, al folklore e alle credenze religiose.

Dopo un iniziale senso di disorientamento, dovuto ad una certa confusione annessa alla narrazione degli eventi, Tenebre e Ossa regala chiarezza solo col successivo dipanarsi degli episodi. Anche le storyline parallele diventano strumenti fondamentali in cui crescita personale, riscatto sociale, amore, amicizia e lealtà la fanno da padrona. Lotte, battaglie e addestramenti vari rendono il contesto in cui vive Tenebre e Ossa un mondo complesso da analizzare, ciononostante l’ottimo lavoro in regia rende il tutto pienamente godibile. Fa storcere il naso, invece, il modo con cui certi argomenti vengono introdotti nella sceneggiatura, in alcuni momenti, infatti, il modus operandi degli autori sembra affrettato e travolta avvolto da banale clichè.

Gli effetti speciali con cui è stata riprodotta la faglia e i suoi mostruosi abitanti sono davvero ottimi, questi fanno sì che lo spettatore rimanga ammaliato e mai annoiato. I vari personaggi si lasciano amare sin dalle prime battute, e questo grazie all’ottima interpretazione del cast, che riesce a trasmettere perfettamente ogni emozione e ogni sfumatura. Jessie Mei Li e Ben Barnes incarnano in modo impeccabile le due facce della stessa medaglia, la luce e il buio, il buono e il perfido, ma anche gli altri si lasciano amare e rendono la narrazione completa in ogni parte.

La prima stagione di Tenebre e Ossa è attualmente disponibile su Netflix.