Nella notte italiana Disney+ ha condiviso con la rete il teaser trailer di National Treasure: Edge of History, la serie ispirata ai celebri film “Il Mistero dei Templari“.

A dire il vero il breve video non mostra molto, se non il look affidato nella serie alla giovane protagonista interpretata da Lisetta Olivera, ma offre un dettaglio importante su quello che sarà un ritorno importante dai film con Nicholas Cage, ossia quello illustre di Harvey Keitel che ritorna ancora una volta nei panni di Peter Sadusky.

NATIONAL TREASURE: EDGE OF HISTORY

Jerry Bruckheimer, Cormac & Marianne Wibberley, Jonathan Littman e KristieAnne Reed produrranno la serie insieme a Rick Muirragui, che è anche sceneggiatore. Jon Turteltaub è executive producer. Mira Nair è regista ed executive producer. La serie targata Disney Branded Television è prodotta da ABC Signature, parte dei Disney Television Studios. La prima stagione conterà 10 episodi.

La serie vede Lisette Alexis nel ruolo della protagonista, ma anche Zuri Reed (Flatbush Misdemeanors) nel ruolo di Tasha, Jordan Rodrigues in quello di Ethan (Lady Bird), Antonio Cipriano nel ruolo di Oren (Jagged Little Pill a Broadway) e Jake Austin Walker (Rectify) in quello di Liam, gli amici di Jess che lei recluta affinché la aiutino a scoprire la verità sui suoi genitori e il loro legame con il tesoro. Lyndon Smith (Parenthood) interpreta l’agente FBI Ross che assiste nella ricerca. Nel cast anche Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha e Harvey Keitel.