Svelato il titolo ufficiale di The Purge 5?

Il titolo ufficiale del quinto capitolo della saga The Purge (da noi La Notte del Giudizio) potrebbe essere stato finalmente svelato nella giornata odierna.

Attualmente in fase di post-produzione, il nuovo capitolo della celebre saga horror potrebbe intitolarsi The Forever Purge, o almeno questa è l'indicazione che arriva da un aggiornamento proveniente dall'autorevole The Hollywood Reporter. Il titolo in questione dovrebbe riferirsi alla volontà dei produttori di estendere la "notte della purga" ad un più estensivo 24/7.

Nel report, oltre al titolo, si può notare che lo stato della produzione sarebbe ora a buon punto, con Jason Blum (produttore con la sua Blumhouse Productions) attivo nello sviluppo dell'ultima fase di realizzazione, e le riprese terminate prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus.

THE FOREVER PURGE

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Everardo Gout, con la sceneggiatura firmata da James DeMonaco, storico creatore della saga. In cabina di produzione, ancora una volta James Blum con la sua Blumhouse Productions, e Michael Bay con la Platinum Dunes.

: Il film sarà diretto da Everardo Gout, con la sceneggiatura firmata da James DeMonaco, storico creatore della saga. In cabina di produzione, ancora una volta James Blum con la sua Blumhouse Productions, e Michael Bay con la Platinum Dunes. CAST : Will Patton, Cassidy Freeman, Ana de la Reguera e Tenoch Huerta, Leven Rambin.

: Will Patton, Cassidy Freeman, Ana de la Reguera e Tenoch Huerta, Leven Rambin. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Negli Usa dal 10 luglio 2020 grazie a Universal Pictures.