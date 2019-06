Le riprese della serie tv che farà da prequel a Game of Thrones sono al momento in corso a Belfast, ma ancora oggi non si ha la certezza su quale possa essere il titolo ufficiale.

Prima The Long Night dopo Bloodmoon, la serie tv prquel di Il Trono di Spade continua a non avere un titolo ufficiale, nello stesso tempo però dalla produzione si continua a parlare dello show come Bloodmoon. Nella giornata odierna è approdato in rete una sorta di logo preliminare utilizzato sul set dello show, e guarda caso, ancora una volta si parla di Bloodmoon. Sarà proprio questo il titolo definitivo?

The Long Night (o Bloodmoon) è stato scritto da Jane Goldman, e sarà ambientato centinaia di anni prima degli eventi narrati all’interno dei romanzi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Tra i punti chiave dello show, il declino dall’Età dell’Oro degli Eroi, la successiva decadenza, i segreti della storia di Westeros e le vere origini degli Estranei.

Nel cast Naomi Watts, Josh Whitehouse, Tony Regbo, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Alex Sharp, Miranda Richardson.

La sceneggiatura della Goldman è stata co-scritta con George R.R. Martin, il creatore dei romanzi. In cabina di produzione, e nel ruolo di showrunner spazio ancora per la Goldman.