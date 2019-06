Continua a passo lento, ma inesorabile, il viaggio verso la vittoria del Box Office Italia da parte di Toy Story 4.

Nella giornata di ieri, venerdì 28 giugno, Toy Story 4 ha incassato altri 317 mila euro, per un totale in tre giorni di 1 milione netto. L’impressione è che, nonostante la certa accelerazione del nuovo capitolo Disney/Pixel tra oggi e domenica, il film non raggiungerà i fasti dei capitoli precedenti.

La seconda posizione è andata ancora ad Arrivederci Professore, il cui incasso ieri è stato di 52 mila euro, per un totale di 810 mila euro, mentre l’altro esordiente Nureyev – The White Crow ha conquistato il terzo posto con un incasso di 40 mila euro, per un totale in due giorni di 73 mila.

Nel resto della classifica gli incassi non superano singolarmente la quota dei 30 mila euro, pertanto ci si aspetta che le statistiche di Giugno 2019 continuino a colare verso il basso.