Stephen Lang protagonista del primo trailer di Don’t Breathe 2

Come promessa, quest’oggi vi proponiamo il primo trailer di Don’t Breathe 2, sequel del fortunato horror del 2016 (in Italia come Man in the Dark) con protagonista Stephen Lang.

Seguendo le informazioni note al momento, il sequel di Man in the Dark sarà ambientato qualche anno dopo la letale vicenda del primo film: “Nordstrom vive in isolamento finché i suoi peccati del passato non tornano a tormentarlo. Nel primo film era lui a terrorizzare il prossimo (nel cast al suo fianco due giovani Jane Levy e Dylan Minnette), mentre qui dovrà essere lui a difendersi.”

Fede Alvarez (regista del primo capitolo), Sam Raimi e Rob Tapert si sono occupati di produrre il film attraverso Ghost House Pictures e Good Universe. Alvarez torna alla produzione e come co-sceneggiatore assieme a Rodo Sayagues, qui al suo debutto come regista. Nel cast anche Brendan Sexton III e Madelyn Grace.

La Sony porterà Don’t Breathe 2 nei cinema americani il 13 agosto.