Vin Diesel parla di Riddick 4: presto sarà in produzione

Vin Diesel, prossimamente nei panni di Dominic Toretto nel nuovo capitolo della saga Fast and Furious, è tornato ad aggiornare i fan sul nuovo capitolo della saga dedicata allo spietato assassino interstellare Richard B. Riddick.

Intervistato da GamesRadar+ nel corso del tour promozionale di Fast and Furious 9, l’attore Vin Diesel ha avuto modo di parlare della saga dedicata a Riddick, confermando che la produzione è stata in pausa sino a ora per i numerosi impegni, ma anche per la pandemia di Covid-19. Queste le sue dichiarazioni:

“… David Twohy (Il regista) ha scritto una sceneggiatura fantastica. È solo una questione di tempo, quando avremo l’opportunità di girarlo. Ma credo che lo gireremo in Australia. E sarebbe il quarto capitolo di quella serie, il che sarebbe fantastico”

Ha poi aggiunto:

“Abbiamo avuto un grande successo con ‘Escape From Butcher Bay’ (il videogioco). Sembra passata un’eternità ora. Ma immagino che trarremmo vantaggio dalla saga videludica, aggiungendo capitolo in più, ma sicuramente la sceneggiatura (del film) è già scritta. Quindi possiamo dire che ci stiamo muovendo verso le riprese del quarto capitolo di Riddick.”

Riusciremo finalmente a vedere giungere nelle sale il 4° capitolo intitolato Riddick 4: Furya, nonostante i numerosi impegni di Vin Diesel? Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.