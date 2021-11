L’universo Star Wars si espande, ecco il trailer di The Book of Boba Fett

Lucasfilm ha diffuso quest’oggi il primo trailer di The Book of Boba Fett, la serie spin-off di The Mandalorian in arrivo sulla piattaforma digitale Disney+.

Con protagonista Tamuera Morrison nei panni dell’iconico personaggio dell’universo Star Wars, la serie The Book of Boba Fett sarà ambientata nella stessa linea temporale di The Mandalorian, e andrà ad esplorare un altro lato del fantastico universo cinematografico riprodotto al cinema da George Lucas. Nel cast al fianco di Morrison anche Ming-Na Wen, ancora una volta nei panni di Fennec Shand, la mercenaria interstellare conosciuta in The Mandalorian. La messa in onda del primo episodio è attesa per il 29 dicembre.

THE BOOK OF BOBA FETT

PRODUZIONE: La serie è stata prodotta da Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore. CAST: Temuera Morrison e Ming-Na Wen. DISTRIBUZIONE: Dal 29 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+

TRAMA: The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

Con trailer, Lucasfilm ha anche diffuso il secondo poster.