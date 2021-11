Box Office Italia: La Famiglia Addams 2 vince il weekend di Halloween

Si è chiuso ieri il weekend di Halloween, si attendono i dati di oggi primo di novembre, all’insegna del genere fantasy: vince il Box Office Italia il film d’animazione La Famiglia Addams 2, ma con incassi sotto le aspettative.

Il mese di ottobre si è chiuso con incassi in generale in netto recupero, ed il trend per il prossimo novembre promette prospettive ancora migliori. Il periodo pandemico, con la conseguente chiusura delle sale cinematografiche, sembra dietro le spalle ed è per questo che gli incassi complessivi ne stanno giovando. Con gli incassi di ieri, infatti, ottobre si è chiuso con uno score da 33 milioni di euro, 12 in più rispetto al mese precedente.

Il weekend appena passato ha visto dati ancora in crescita, e questo nonostante le problematiche climatiche che stanno causando disagi in Sicilia. La Famiglia Addams 2 (qui la recensione) ha conquistato il primo posto con un incasso di 983 mila euro, ed un calo rispetto alla prima pellicola abbastanza vistoso (nel 2019 il film incassò 3.6 milioni di euro nello stesso weekend). Facile immaginare che il film d’animazione dedicato alla più celebre delle famiglie mostruose possa tenere il primo posto anche oggi.

Venom: La Furia di Carnage (qui la recensione) ha tenuto facilmente la seconda posizione nel weekend, l’incasso ottenuto nel weekend è stato 736 mila euro, per un totale di 6.19 milioni, a pochi milioni dagli incassi finali del primo Venom (8.5 milioni). In terza posizione si è classificato Halloween Kills con un incasso di 734 mila euro, ed un totale in due weekend di 1.4 milioni. I due film potrebbero scambiarsi di posizione con i dati odierni. La top five del Box Office Italia si è poi completata con Madre Paralelas e Freaks Out (qui la recensione), rispettivamente con incassi da 725 mila euro e 663 mila euro.

Nel prossimo weekend ci sarà spazio per l’universo Marvel con l’esordio di Eternals (qui il commento), si prevedono a tal proposito ottimi incassi.

Fonte: Cinetel