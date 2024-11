Star Wars | La serie anime Visions tornerà con la Stagione 3

Disney e Lucasfilm hanno confermato la realizzazione di una terza stagione per Star Wars: Visions, la serie anime antologica.

L’occasione per l’annuncio è arrivato in occasione di Content Showcase, l’evento Disney che si sta tenendo a Singapore (via THR). Il Volume 3 di Visions conterà 9 cortometraggi animati realizzati da diversi studios d’animazione giapponesi, che saranno David Production, Kamikaze Douga+ ANIMA, Kinema Citrus, Polygon Pictures, Production IG, Project Studio Q, TRIGGER e WIT Studio.

Il ritorno completo in terra giapponese arriva dopo un Volume 2 (il trailer a questo indirizzo) che ha permesso anche a studios internazionali di mostrare il proprio potenziale in ambito Star Wars. La terza stagione di Visions approderà su Disney+ nel corso del 2025.

Star Wars: Visions | La Serie Anime Antologica

Creata da Lucasfilm e Disney per percorrere nuove strade “non canoniche” all’interno dell’universo Star Wars, la serie anime Visions ha ricevuto da subito il plauso della critica, ma anche l’entusiasmo dei fan, anche quelli più scettici. Lo stile “diversificato” utilizzato dai vari studi d’animazione giapponesi ha permesso di ottenere un prodotto più unico che raro, capace di trascendere le normali percezioni della narrazione classica. Entrambe le prime due stagioni hanno ottenuti risultati medi su Rotten Tomatoes superiori al 90%.

Il Volume 1 ha contato sulla collaborazione di Kamikaze Douga, Studio Colorido, Geno Studio, Trigger, Kinema Citrus, Production IG e Science Saru.

ha contato sulla collaborazione di Kamikaze Douga, Studio Colorido, Geno Studio, Trigger, Kinema Citrus, Production IG e Science Saru. Il Volume 2, invece, ha contato sulla collaborazione di Aardman (Regno Unito), El Guiri (Spagna), Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Cile), Studio Mir (Corea del Sud), Studio La Cachette (Francia), 88 Pictures (India), D’art Shtajio (Giappone) insieme a Lucasfilm (Stati Uniti) e Triggerfish (Sudafrica/Irlanda).

