Nella notte italiana la MPAA ha classificato con il tanto temuto R-Rated (vietato ai minori) il nuovo film di Robert Eggers dal titolo Nosferatu.

La notizia è stata confermata poco fa dagli specialisti in genere horror Bloody Disgusting. Le motivazioni per la quale si è optato per il rating più alto in assoluto sono: “Contenuti violenti e sanguinosi, nudità esplicita e alcuni contenuti sessuali“. Ovviamente, questa notizia è semplicemente una conferma della volontà dello stesso Eggers, da sempre indirizzato verso il R-Rated per il suo nuovo film.

Il film sarà distribuito nelle sale USA il prossimo Natale.

Nosferatu | I Poster dei Protagonisti

Nosferatu | Note di produzione

Il film è stato scritto e diretto da Robert Eggers. Nel cast spazio per Willem Dafoe, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Lily-Rose Depp, con Aaron Taylor-Johnson, Simon McBurney e Ralph Ineson. Eggers ha prodotto insieme a Chris Columbus ed Eleanor Columbus (Maiden Voyage), Jeff Robinov e John Graham. Columbus è stato l’EP di The Witch and The Lighthouse di Eggers.

TRAMA: Nosferatu di Eggers racconterà la storia gotica dell’ossessione tra una giovane donna perseguitata nella Germania del XIX secolo e l’antico vampiro della Transilvana che la perseguita, portando con se un orrore indicibile.

Nelle sale USA con Focus Features a partire dal 25 dicembre 2024. Universal International si occupa della distribuzione all’estero.

Nosferatu | Il Film Originale

Il film originale di Nosferatu (1922 diretto da Friederich Wilhelm Murnau) era un adattamento non autorizzato di Dracula di Bram Stoker. La famiglia Stoker ha vinto una causa in tribunale, con l’ordine di distruggere tutte le copie dei film ma alcune stampe sono sopravvissute e hanno contribuito a rendere il film un classico di culto.

