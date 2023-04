Nell’ultimo giorno della Star Wars Celebration è stato presentato il trailer di Star Wars Visions: Volume 2, la serie antologica in arrivo su Disney+.

Prensentata in anteprima assoluta lo scorso febbraio (qui tutte le informazioni sui vari corti realizzati), la seconda stagione di Star Wars Visions si è mostrata quest’oggi come ultimo atto di un’edizione 2023 dello Star Wars Celebration che ha regalato tantissime novità dal futuro dell’universo Guerre Stellari. Con il trailer (in fondo alla pagina), è stato diffuso anche il poster ufficiale.

STAR WARS VISIONS: VOLUME 2

Star Wars Visions debutterà il 4 maggio 2023 in esclusiva sulla piattaforma streaming. Dopo il successo del Volume 1, nominato agli Emmy Award®, il nuovo capitolo continuerà a spingersi oltre i confini della narrazione di Star Wars, con nove nuovi cortometraggi provenienti da 9 studios di tutto il mondo. Utilizzando gli stili di animazione più accattivanti provenienti da diversi paesi e culture, il secondo volume offrirà una nuova prospettiva sul mito di Star Wars.

I cortometraggi inclusi in Star Wars Visions: Volume 2 sono stati creati dai seguenti studi di animazione internazionali: El Guiri (Spagna), Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Cile), Aardman (Regno Unito), Studio Mir (Corea del Sud) Studio La Cachette (Francia), 88 Pictures (India), D’art Shtajio (Giappone) e Triggerfish (Sudafrica). Il cortometraggio di D’Art Shtajio è stato realizzato in collaborazione con Lucasfilm Ltd. (Stati Uniti).

James Waugh è executive producer di Star Wars Visions: Volume 2 insieme a Jacqui Lopez e Josh Rimes.

IL TRAILER ITALIANO

Appena rilasciato alla #StarWarsCelebration: guardate il nuovo trailer di #StarWarsVisions Volume 2, con nove corti inediti da nove celebri studi d'animazione da tutto il mondo. Disponibili dal 4 maggio su #DisneyPlus. pic.twitter.com/bo9RYuIZIE — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) April 10, 2023

IL POSTER ITALIANO

Nove corti inediti. Nove studi d'animazione da tutto il mondo. #StarWarsVisions Volume 2 disponibile dal 4 maggio solo su #DisneyPlus. pic.twitter.com/3O5hKtXfmg — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) April 10, 2023