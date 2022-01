Star Trek: Paramount+ rinnova Discovery e Strange New World per nuove stagioni

Paramount+ ha oggi confermato il rinnovo per una quinta stagione di Star Trek: Discovery, la serie giunta in Italia con la sua quarta tornata episodica attraverso Pluto Tv.

L’annuncio del rinnovo è giunto in concomitanza di una serie di annunci riguardanti l’intero franchise televisivo dedicato all’universo Star Trek. Nel particolare (via The Hollywood Reporter), il famoso canale digitale ha scelto di rinnovare per una seconda stagione anche Star Trek: Strange New Worlds, serie tra l’altro ancora assolutamente inedita. Inoltre, Paramount+ ha svelato le date relative alla messa in onda di tutte le serie Trek attualmente in esecuzione.

Nel dettaglio, la seconda parte della quarta stagione di Star Trek: Discovery tornerà a partire dal 10 febbraio, la seconda stagione di Star Trek: Picard, invece, sarà trasmessa dal 3 marzo. Per quanto riguarda, infine, la già citata Star Trek: Strange New Worlds l’esordio assoluto della serie avverrà dal 5 maggio.

Sul fronte animazione, Star Trek: Lower Decks vivrà il suo ritorno con la terza stagione di 10 episodi questa estate, tra l’altro la serie è stata anche rinnovata per una quarta stagione. Ricordiamo, infine, che Star Trek: Prodigy è attualmente programmata con la stagione d’esordio.

