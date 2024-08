La seconda attesissima stagione di Squid Game arriverà su Netflix a partire dal 26 dicembre, il giorno dopo Natale.

L’annuncio è arrivato poche ore fa attraverso un breve video diffuso sui canali social ufficiali che, tra l’altro, rivela che la stagione finale – la terza – sarà disponibile nel corso del 2025. I nuovi episodi di Squid Game saranno rilasciati tre anni dopo quella prima stagione divenuta la serie più vista di sempre su Netflix, indipendentemente dalla lingua.

Squid Game ha ottenuto 265,2 milioni, misurate in base alla visione totale divisa per la durata, ed ha raccolto 2,2 miliardi di ore nelle sue prime 13 settimane di uscita. Due record tutt’ora irraggiungibili per qualsiasi altra serie su Netflix.

Una breve occhiata alla seconda stagione è stata offerta al pubblico come parte di un sizzle reel delle sue prossime offerte, trovate il video a questo nostro indirizzo.

Inizia il gioco. Quello vero. La stagione 2 di Squid Game è in arrivo il 26 dicembre, solo su Netflix. La Stagione finale è in arrivo nel 2025. pic.twitter.com/bQnICYdPf5 — Netflix Italia (@NetflixIT) August 1, 2024

La serie è stata creata da Hwang Dong-hyuk nel corso di ben 12 anni. Al centro della trama un gruppo di persone in difficoltà economiche che rispondono ad un concorso a premi abbastanza particolare. Un gioco misterioso promette un premio economico enorme, ma quando i partecipanti si ritrovano dinanzi le prove scoprono loro malgrado che si tratta di un gioco al massacro.

Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo sono ritorno dalla prima stagione, mentre tra i nuovi attori ci sarà spazio per Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon e Yang Dong Geun.

La nuova stagione riaccoglierà altri personaggi molto amati, come Front Man (Lee Byung-hun) e l’Assoldatore (Gong Yoo). Un nuovo personaggio interpretato da Park Gyu-young fa il suo debutto.

