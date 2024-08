Billy Crystal nel thriller psicologico Before: le prime foto

Apple TV+ ha diffuso le prime immagini da Before, il thriller psicologico interpretato da Billy Crystal.

La serie tv è stata prodotta esecutivamente dallo stesso Crystal, assieme al premio Oscar® Eric Roth e dalla creatrice Sarah Thorp. La messa in onda sulla piattaforma digitale è stata fissata per il 25 ottobre con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino al 20 dicembre.

In “Before” Crystal interpreta Eli, uno psichiatra infantile che, dopo aver recentemente perso la moglie Lynn (Judith Light), incontra Noah (Jacobi Jupe), un ragazzo problematico, che sembra avere un legame inquietante con il passato di Eli. Mentre Eli cerca di aiutare Noah, il loro misterioso legame si approfondisce.

Oltre a Billy Crystal, la serie mystery dalle atmosfere soprannaturale Before è interpretata dalla vincitrice di Emmy e Tony Award Judith Light (“Transparent”), Jacobi Jupe (“Peter Pan & Wendy”), la candidata agli Oscar® Rosie Perez (“L’assistente di volo – The Flight Attendant”), la candidata ai Tony Award Maria Dizzia (“Orange Is the New Black”) e Ava Lalezarzadeh (“In the Garden of Tulips”).

Prodotta dai Paramount Television Studios, la serie limitata è creata da Sarah Thorp (“Il cacciatore di ex”) che è showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Crystal è produttore esecutivo insieme a Eric Roth (“Killers of the Flower Moon”, “Dune”), al regista del pilot Adam Bernstein (“Silo”, “Billions”) e al regista produttore Jet Wilkinson (“The Chi”, “Truth Be Told”).

