Star Wars: pubblicate le prime immagini di Skeleton Crew

L’universo Star Wars è pronto ad espandersi ancora, e lo farà dal 3 dicembre prossimo attraverso la serie live action Skeleton Crew.

Nella giornata di ieri, a tal proposito, Lucasfilm e Disney hanno ufficialmente avviato la campagna promozionale in vista dell’esordio su Disney+ attraverso il rilascio delle primissime foto ufficiali (via People). Nel particolare, le foto mostrano “Jod Na Nawood“, l’inedito personaggio creato ad hoc per Jude Law, ma anche alcuni dei piccoli protagonisti di Skeleton Crew. A tal proposito, va ricordato che la nuova serie tv trae ispirazione dai vecchi film della Amblin, quindi non è un caso che abbia dei bambini come protagonisti.

La messa in onda dei primi episodi di Star Wars: Skeleton Crew è stata fissata per il 3 dicembre 2024, in pieno periodo natalizio.

Skeleton Crew, le note di produzione

La serie è stata creata da Jon Watts. Tra i registi annunciati lo stesso Watts, David Lowery, Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung. In cabina produttiva Dave Filoni, Christopher Ford e Jon Favreau. NEL CAST Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Kerry Condon e Robert Timothy Smith. La messa in onda su Disney+ è attesa per il 3 dicembre 2024.

La serie è attualmente in fase di post-produzione ed è stata descritta come un classico racconto in stile Amblin, però non necessariamente destinata ai soli bambini. La prima stagione conterà 8 episodi.

Correlati